Госэкспертиза одобрила первую очередь Восточного обхода Нижнего Новгорода

Помимо самой магистрали, госэкспертиза одобрила сопутствующую инфраструктуру: реконструкцию набережной Гребного канала (от Казанского до Лысогорского съезда с площадкой у школы гребли) и обновление участка дороги Афонино — Никульское в Кстовском районе. В перспективе Восточный обход соединят с мостом через Волгу и северо-восточным обходом Бора, после чего общая длина коридора составит 45 км. Проект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, объем инвестиций оценивается в 200 млрд рублей.