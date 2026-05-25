Госэкспертиза одобрила первую очередь Восточного обхода Нижнего Новгорода

Проекты всех пяти этапов масштабной магистрали от Подновья до трассы М-7 успешно прошли согласование в мае 2026 года.

Первая очередь строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода получила полный комплект положительных заключений государственной экспертизы. Финальные согласования по первому, третьему, четвертому и пятому этапам проекта были выданы 22 мая. Об этом сообщается на официальном портале ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком объекта выступает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области (ГКУ НО «ГУАД»), а генеральным проектировщиком — ДСК «Автобан». Первая очередь будущей платной трассы протяженностью 14,9 км свяжет слободу Подновье с федеральной автодорогой М-7 «Волга». Первые три этапа включают в себя непосредственное возведение дорожного полотна, а четвертый и пятый этапы предусматривают обустройство современной транспортной развязки и монтаж систем взимания платы.

Помимо самой магистрали, госэкспертиза одобрила сопутствующую инфраструктуру: реконструкцию набережной Гребного канала (от Казанского до Лысогорского съезда с площадкой у школы гребли) и обновление участка дороги Афонино — Никульское в Кстовском районе. В перспективе Восточный обход соединят с мостом через Волгу и северо-восточным обходом Бора, после чего общая длина коридора составит 45 км. Проект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, объем инвестиций оценивается в 200 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что госэкспертизу не прошел проект ремонта корпуса детской больницы на Ванеева.