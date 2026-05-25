К монтажу променада вокруг «пузыря» Верхнего озера рассчитывают приступить в 2027 году

Власти Калининграда рассчитывают приступить к благоустройству оставшейся части набережной Верхнего озера в 2027 году — при наличии средств на эти цели. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
«Территория у Верхнего озера — это знаковый объект, где мы ежегодно проводим работы по благоустройству и планируем их продолжать. Наша главная задача — закольцевать существующую пешеходную зону вокруг всего водоёма, создав единое, гармоничное и комфортное пространство для отдыха горожан и гостей», — говорится в сообщении.
Завершить проектирование благоустройства территории озера в районе улицы Некрасова власти планируют в текущем году, а в следующем, при наличии финансирования, приступить к реализации проекта.
Как сообщает «Гражданин» со ссылкой на директора «Калининградской службы заказчика» Александра Демешко, закончить проектирование власти планируют осенью, чтобы успеть включить объект в бюджет на следующий год.
«Там уже убрали под землю теплосети. Сейчас подрядчик исправляет замечания по проекту. Выйдем с экспертизы и уже будем понимать стоимость объекта», — отметил Демешко.
В качестве материала для променада на сваях планируют использовать лиственницу. Проект предусматривает также обустройство пирса и амфитеатра.
Благоустройство вокруг так называемого «пузыря» Верхнего озера (части водоёма, находящейся за улицей Некрасова) власти обещали выполнить ещё в августе 2021 года, однако, как стало известно в 2024-м, работы задержались из-за разбирательств с незаконными заборами.