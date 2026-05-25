Суд в Тихорецке вернул квартиру дочери погибшего бойца СВО

История началась с того, что после гибели участника СВО его несовершеннолетней дочери были положены крупные социальные выплаты. В октябре 2023 года более 6 миллионов рублей поступили на счет матери девочки (бывшей жены погибшего).
Женщина распорядилась деньгами по-своему: она купила квартиру, но в документы вписала не дочь, а своего первого мужа. Сделано это было из корыстных побуждений: мать боялась, что если у ребенка появится в собственности жилье, государство перестанет платить другие социальные пособия. В итоге девочка осталась и без денег, и без прав на квартиру.
«Дочь погибшего участника СВО, вопреки социальной политике государства, осталась и без денег, и без квартиры. Суд признал действия матери девочки незаконными, а договор купли-продажи квартиры в части указания в качестве покупателя иного лица — недействительным», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Тихорецкий городской суд постановил прекратить право собственности «постороннего» мужчины на это жилье. Теперь законной и единственной владелицей квартиры признана несовершеннолетняя дочь погибшего военнослужащего.
Решение суда вступило в законную силу, права ребенка полностью защищены.