В Красноярске расселят и реконструируют дом альпинистов-исследователей братьев Абалаковых

Аварийный жилой дом на улице Ленина, 74, в краевом центре будет расселен и передан для проведения реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительства мэрии Красноярска. Два года назад в доме произошел пожар. Поскольку это привело к ухудшению состояния несущих конструкций, было принято решение о расселении дома в ускоренном порядке. На сегодняшний день в доме живут четыре семьи. Им планируется предоставить новое жилье взамен изымаемого или выплатить деньги. По словам заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Александра Навродского, после расселения строение оформят в собственность краевой столицы и в дальнейшем передадут для реконструкции. Напомним, дом признан объектом культурного наследия местного значения. В 1907—1925 годах в нем проживали советские альпинисты-исследователи братья Виталий и Евгений Абалаковы.