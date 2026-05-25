В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за махинации с землей на 22 миллиона рублей

В Воронеже под стражу взяли местного индивидуального предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве с государственной землей более чем на 22,3 миллиона рублей. Ленинский районный суд 24 мая отправил бизнесмена в следственный изолятор на два месяца — он пробудет под арестом как минимум до 21 июля. На таком решении настаивали следствие и прокуратура, несмотря на протесты самого подозреваемого и его адвоката. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.