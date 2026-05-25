Программа фестиваля «Пушкин без границ» в Большом Болдине включает более 55 мероприятий

III Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» (0+) пройдет на площадке музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» в Большом Болдине и Львовке с 5 по 7 июня. Его программа в этом году включает более 55 мероприятий: концерты, театральные постановки, мастер-классы, творческие встречи и многое другое. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
«Музей-заповедник “Болдино” не просто хранит память о поэте — мы стремимся сделать так, чтобы его творческое наследие волновало и обогащало духовный мир людей и сегодня. Фестиваль “Пушкин без границ” как раз и служит этой цели: через театр, музыку, перформанс и интерактив мы показываем актуальность пушкинского слова для современного мира», — подчеркнула директор государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова.
В 2026 году ключевая идея фестиваля — «культура участия». Особое внимание уделено вовлечению жителей Нижегородской области и Большого Болдина в подготовку и проведение мероприятий. Это позволит сделать ярче культурную жизнь села, вошедшего в «Золотое кольцо» России, и сформировать новые стандарты болдинского гостеприимства.
В рамках фестиваля будут реализованы специально созданные для него мультижанровые творческие проекты. Гости «Пушкина без границ» не просто станут частью масштабного культурного события, но и погрузятся в атмосферу вдохновения — будут слушать любимые стихи и прозу в неожиданной интерпретации, удивляться тому, насколько пушкинские строки современны в музыке, театре и перформансе, гулять по заповедному парку усадьбы с аудиогидом «Звучит Болдино», участвовать в мастер-классах и иммерсивных программах вместе с детьми, рисовать, восхищаться талантом оперных певцов или самим петь вместе с «Хором соседей» и легендарным белорусским ансамблем «Песняры».
Стартует программа III Большого Международного фестиваля искусств «Пушкин без границ» 5 июня. С 11:00 до 12:30 состоится детский поэтический марафон «В честь Пушкина!» (0+). Также в этот день на веранде господского дома Пушкиных в 17:00 запланирована концертная программа «Русские сказы» (0+) с участием исполнителя из республики Беларусь Максима Павлова (народный голос, фортепиано), нижегородской исполнительницы народных песен Майи Балашовой и современной исполнительницы на гуслях Елизаветы Мельниченко.
Ключевым днем фестиваля станет 6 июня — День рождения Александра Пушкина. Программа в этот день продлится с 10:00 до 22:00.
В Успенском храме в 10:00 состоится заупокойная лития по А. С. Пушкину (0+). В 10:30 у памятника Пушкину на территории усадьбы пройдет традиционное возложение цветов и открытие Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, который в этом году пройдет в 60-й раз (0+). В 11:00 произведения А. С. Пушкина в рамках праздника в формате открытого микрофона зачитают болдинцы и гости праздника (0+).
В 13:00 в Парке Победы в Большом Болдине запланирована высадка деревьев (0+) с участием потомков А. С. Пушкина и членов делегации Союза писателей России.
В 12:30 в мезонине господского дома Пушкиных откроется «Оперная лаборатория» (6+) старшего преподавателя кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театр Сергея Терехова с участием студентов Нижегородской консерватории имени М. И. Глинки.
На Театральной поляне у Вишневой аллеи в 12:00 и 15:00 состоятся показы спектакля «Пушкин. Сказки» (6+) от «Первого театра» из Новосибирска. В Доме культуры 1937 года в этот день в 11:00 состоится показ спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» (12+), а в 13:00 состоится показ отрывков из спектакля «Пиковая дама» (12+) и мастер-класс по работе с куклой (6+).
В 15:30 здесь же пройдет презентация книги «Болдинские свидания» (6+) с участием члена Союза писателей России, лауреата литературной премии «Болдинская осень» Людмилы Калининой.
На главной сцене фестиваля в 16:00 состоится иммерсивное шоу «Лукоморье» (0+) от театра «Трикстер» из Москвы, а в 16:45 — показ спектакля «Барышня-крестьянка» (12+) от студентов ГИТИСа. В 18:15 запланирован концерт нижегородского ансамбля народной песни и танца «Любава» (6+), а 18:45 — торжественное открытие фестиваля «Пушкин без границ» (0+). В 19:10 на сцену выйдет Белорусский государственный ансамбль «Песняры» и сводный хор «Соседи Пушкина» (6+). В 21:00 на сцене фестиваля — мультимедийное шоу «Метель» (6+) с участие заслуженного артиста России Даниила Спиваковского и Нижегородского русского народного оркестра имени В. А. Кузнецова.
7 июня программа фестиваля продлится с 10:00 до 18:00. В 11:00 в мезонине господского дома Пушкиных состоится круглый стол «Пушкин на все времена» (12+) с участием российских и зарубежных деятелей науки и культуры.
В шатровой беседке на территории парка в 13:00 начнется показ спектакля «Барышня-крестьянка» (12+) от нижегородского театра «Вера», а в 14:30 стартует «Поэтический десант» (12+), в котором примут участие поэты Диана Кан из Оренбурга и Светлана Макарова-Гриценко из Краснодара.
На Театральной поляне у Вишневой аллеи в 11:00 и в 14:00 состоятся показы спектакля «Как бывало в старину» (12+), а в 12:30 — спектакля «Коса и коза» (6+) от «Вау-театра» из Воронежа.
На главной сцене фестиваля в 14:00 стартует концерт «Пушкин-гала» (6+), в котором примут участие солисты Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, Нижегородский русский народный оркестр имени В. А. Кузнецова, камерный хор «Нижний Новгород» и стажеры молодежной программы Московского музыкального театра «Геликон-опера».
Со специальной программой в фестивале примет участие нижегородская Школы креативных индустрий. 6 и 7 июня на территории усадьбы Пушкиных будут проходить мастер-классы (12+) по съемке фото и видео на мобильный телефон. Так, 6 июня в 12:00—13:30 — «Видеоохота: съемка болдинских пейзажей»; в 14:00 −15:30 — «Пушкин вышел на фотоохоту»; в 16:00—17:30 — «Лица фестиваля: портреты Пушкинских дней». 7 июня запланированы следующие мастер-классы: в 12:00—13:30 — «Люди Болдина: фотоистории фестиваля»; в 14:00—15:30 — «Архитектура вдохновения: Болдино в кадре» и в 16:00—17:30 — «По следам Пушкина: видеозарисовки усадьбы».
Кроме того, в дни фестиваля можно будет посетить экскурсии (0+) по музею-заповеднику А. С. Пушкина «Болдино» и по Музею литературных героев «Повестей Белкина», театрализованный маршрут для взрослых и детей «Преданья старины глубокой», побывать на аудио-экскурсии «Звучит Болдино» (6+). Во Львовке 6 и 7 июня в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00 стартует театрализованная экскурсия «Львовка: ожившие страницы истории» (0+) с программой «Львовский хоровод» в исполнении Большеболдинского народного фольклорного ансамбля «Марьюшка».
Гости фестиваля смогут также стать участниками мастер-классов по плетению кружева и по риторике, изготовлению картонного цилиндра и закладок для книг, а также пленэра у Верхнего усадебного пруда (12+). В Музее пушкинских сказок пройдет детская образовательно-игровая программа «От сказки к сказке» (0+). На территории фестиваля будет работать фуд-корт с участием нижегородских гастро-проектов и локальный маркет (0+).
На территории усадьбы А. А. Пушкина в селе Львовка с 10:00 до 17:00 в дни фестиваля можно будет посетить ландшафтную медиаинсталляцию «Село Львовка» (0+), а также инсталляцию «Древо семьи А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой» (6+).
Напомним, что по итогам 2025 года фестиваль «Пушкин без границ» посетили более 20 тысяч человек, а совокупная аудитория онлайн-трансляций и подкастов превысила 1 миллион зрителей. Кроме того, фестиваль «Пушкин без границ» удостоен гран-при Международной премии Russian Event Awards 2025 в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате», что подтвердило его высокий художественный, культурный и общественный статус.