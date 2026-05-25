Центр Краснодара дважды перекроют 27 мая и 1 июня

В Краснодаре в конце мая и начале июня временно ограничат движение транспорта в самом центре города.
«Проезд будет временно закрыт на участке улицы им. Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Красной. Ограничения будут вводить дважды по следующему графику:27 мая (среда) — движение ограничат с 06:00 до 13:00; 1 июня (понедельник) — проезд закроют с 06:00 до 16:00», — сообщили в мэрии города.
В эти дни в кубанской столице пройдут масштабные региональные мероприятия. Площадками для их проведения станут Краснодарская филармония имени Г. Ф. Пономаренко (ул. Красная, 55) и Краснодарский краевой театр кукол (ул. Красная, 31).
Автомобилистов просят отнестись к временным неудобствам с пониманием, быть внимательными на дорогах и заранее планировать пути объезда закрытого участка.