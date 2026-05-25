Путин ждет от участников ПМЭФ эффективных решений

«По традиции форум объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики. Тема нынешней встречи — “Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему” — отражает фундаментальные запросы современного этапа развития», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Путин уверен, что традиционно насыщенные и ориентированные на результат дискуссии участников послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, в том числе в энергетике, цифровизации, продовольственной безопасности и развитии человеческого капитала, укреплении финансового и торгового суверенитета. «В целом будут работать на благо наших государств и народов, содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности», — подчеркнул президент.
Между тем российский лидер обращает внимание, что сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы.
«Подчеркну, наша страна была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения. Вместе с коллегами продолжаем активную работу в многосторонних объединениях — ООН и ее структурах, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, председательство в которой в 2026 году перешло к России», — сказал Путин.
XXIX Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге.