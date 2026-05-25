Транспортно-логистическая компания из Бийска оптимизирует рабочие процессы

Предприятие «РТС-Экспорт» из Бийска присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», входящему в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Компания специализируется на перевозке светлых нефтепродуктов и планирует повысить эффективность внутренних процессов. На предприятии сосредоточатся на выявлении и устранении потерь и сокращении времени выполнения операций, которые приведут к росту производительности труда. Методическую и практическую поддержку окажут специалисты Федерального центра компетенций, которые будут сопровождать проект на всех ключевых этапах.
«Вовлечение транспортно-логистических компаний в федеральный проект наглядно показывает, что инструменты бережливого производства могут успешно применяться в самых разных сферах. А повышение результативности алтайских предприятий способствует устойчивости региональной экономики», — отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.