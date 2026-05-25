В Прикамье школьники разработали гусеничных роботов для сельского хозяйства

Их можно использовать для борьбы с борщевиком или уборки мусора.

Школьники из Перми разработали гусеничных роботов для сельского хозяйства, сообщили в инженерном центре «РобоКвинт».

В Перми 23 мая прошла региональная молодёжная научно-практическая конференция «Интеллектуальная робототехника». Ученики инженерного центра «РобоКвинт» под руководством наставников из Пермского Политеха самостоятельно разработали, собрали и запрограммировали гусеничных роботов. Как отметили в вузе, эти устройства универсальны: их можно использовать в сельском хозяйстве, логистике и для диагностики трубопроводов.

В конференции приняли участие более 100 молодых инженеров, студентов и преподавателей. Юные изобретатели представили доклады и разработки: модели автоматизированной системы для борьбы с борщевиком, подводного уборщика мусора и робота-паука для преодоления арахнофобии.

Директор лицея № 10 Анна Вяткина сообщила, что в 2026 году учреждение станет региональной площадкой по робототехнике.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, какую проблему в школах решат ИИ-экзаменаторы.