В Прикамье школьники разработали гусеничных роботов для сельского хозяйства

Школьники из Перми разработали гусеничных роботов для сельского хозяйства, сообщили в инженерном центре «РобоКвинт».
В Перми 23 мая прошла региональная молодёжная научно-практическая конференция «Интеллектуальная робототехника». Ученики инженерного центра «РобоКвинт» под руководством наставников из Пермского Политеха самостоятельно разработали, собрали и запрограммировали гусеничных роботов. Как отметили в вузе, эти устройства универсальны: их можно использовать в сельском хозяйстве, логистике и для диагностики трубопроводов.
В конференции приняли участие более 100 молодых инженеров, студентов и преподавателей. Юные изобретатели представили доклады и разработки: модели автоматизированной системы для борьбы с борщевиком, подводного уборщика мусора и робота-паука для преодоления арахнофобии.
Директор лицея № 10 Анна Вяткина сообщила, что в 2026 году учреждение станет региональной площадкой по робототехнике.
