В Прикамье школьники разработали гусеничных роботов для сельского хозяйства

В Перми 23 мая прошла региональная молодёжная научно-практическая конференция «Интеллектуальная робототехника». Ученики инженерного центра «РобоКвинт» под руководством наставников из Пермского Политеха самостоятельно разработали, собрали и запрограммировали гусеничных роботов. Как отметили в вузе, эти устройства универсальны: их можно использовать в сельском хозяйстве, логистике и для диагностики трубопроводов.