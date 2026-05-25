В Тихих Зорях выкупят более 100 гаражей для строительства дороги

«В границы попадают 103 строения: гаражи и боксы. В течение месяца собственникам будут направлены уведомления об изъятии, а затем начнется оценка каждого объекта. На 17 гаражных боксов не предоставлены документы. Собственников просим обратиться по телефону 222−34−77», — говорится в сообщении. Планируемая к строительству дорога должна соединить Тихие Зори с улицей Свердловской. Сейчас проект проходит госэкспертизу.