В Тихих Зорях выкупят более 100 гаражей для строительства дороги

Свыше ста гаражей в красноярских Тихих Зорях собираются выкупить для строительства новой дороги. Как сообщает «ГрадВестник», управление капитального строительства изымает земельные участки для нового объекта: от нежилого здания по ул. Лесников, 29 до дома № 237 по ул. Свердловской.
«В границы попадают 103 строения: гаражи и боксы. В течение месяца собственникам будут направлены уведомления об изъятии, а затем начнется оценка каждого объекта. На 17 гаражных боксов не предоставлены документы. Собственников просим обратиться по телефону 222−34−77», — говорится в сообщении. Планируемая к строительству дорога должна соединить Тихие Зори с улицей Свердловской. Сейчас проект проходит госэкспертизу.