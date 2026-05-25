Новый природный заказник появится на Херсонщине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Херсонской области обследовали территорию для создания заказника «Агайманский».
«Новая особо охраняемая природная территории в Ивановском муниципальном округе — это фрагмент степной растительности, сформировавшийся в условиях сухой степи Северного Причерноморья. Участок служит эталоном степных сообществ региона», — сказал и. о. директора ГАУ ХО «Объединение ООПТ Херсонской области» Николай Куликов. Здесь обитают редкие виды птиц. Кроме того, имеются сведения, что Агайманский заказник находится на перелетном маршруте дрофы.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
