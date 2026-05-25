Красноярцам рассказали о пользе хумуса

Хумус давно перестал быть экзотикой и уверенно занял место в рационе любителей здорового питания. Специалисты краевого Ууправления Роспотребнадзора рассказали красноярцам, чем полезна популярная закуска на основе нута.
Хумус представляет собой нежную пасту из пюре нута с добавлением оливкового масла, лимонного сока, кунжутной пасты тахини, чеснока и специй. Основной ингредиент блюда — нут — считается одним из древнейших продуктов в мире. Раньше его даже использовали как заменитель кофе и добавляли в хлеб.
По словам специалистов, нут богат растительным белком — его содержание достигает 25%. Также в составе есть пищевые волокна, которые помогают пищеварению и поддерживают микрофлору кишечника, витамины группы B, а также магний, железо и фосфор.
Отдельно в Роспотребнадзоре подчеркнули, что хумус не содержит глютен и лактозу, поэтому подходит людям с непереносимостью этих компонентов. Кроме того, блюдо имеет низкий гликемический индекс и помогает дольше сохранять чувство сытости без резких скачков сахара в крови.
Несмотря на небольшое содержание жира, нут является источником полезных ненасыщенных жирных кислот. При этом бобовые не содержат холестерин.
Специалисты советуют чаще включать нут и другие бобовые в рацион, отмечая, что это не только полезно, но и вкусно.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.