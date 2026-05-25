Свыше 70 семей Красноярского края переедут из аварийного жилья

Более 70 семей смогут переселиться из аварийных домов на территории Красноярского края в 2026 году. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства региона.
В частности, в Минусинске расселят пять квартир из четырех аварийных домов, в Лесосибирске — две квартиры одного дома, в селе Верхнепашино — восемь квартир одного дома, в селе Ермаковском — одну квартиру, в поселке Интикуль — 55 индивидуальных жилых домов. В перечень домов, которым необходимо оперативное расселение, в основном попадают строения, подтопляемые грунтовыми водами.
Собственники квартир получат выплаты либо квартиры в домах на вторичном рынке жилья. Всего в период с 2025 по 2030 год в регионе планируют переселить 21 тысячу жителей из 377 тыс. кв. м аварийного жилья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.