Синоптики предупредили белорусов о грозах и сильном ветре в Беларуси 26 мая

Синоптики предупредили белорусов о грозах и сильном ветре в Беларуси во вторник, 26 мая. Об этом сообщает портал pogoda.by.
В республике за погоду будут отвечать атмосферные фронты, а также поступление прохладной воздушной массы. Будет облачно с прояснениями. В ночные часы местами, а днем на большей части территории пройдут дожди, вероятны грозы.
Ветер окажется северо-западный, днем прогнозируется порывистый ветер. Как отмечают синоптики, по западу Беларуси ожидается сильный ветер порывами от 15 до 18 секунду. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха ночью окажется от +8 до +14 градусов. Днем ожидается от +15 до +21 градуса, по юго-западной части страны воздух прогреется до +25 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил, когда похолодает в Беларуси на неделе с 25 по 31 мая: «Похолодает, будут идти дожди, а по утрам — туманы».
