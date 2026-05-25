Омбудсмен посетит ПВР на Дону

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова планирует посетить пункты временного размещения (ПВР) в Ростовской области, где временно живут и получают необходимую помощь люди, прибывшие с территории Донбасса и Украины. Об этом проинформировал губернатор донского региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ.
Данный визит омбудсмена произойдет после ее поездки на место трагического инцидента в Старобельске. Ранее вооруженные формирования Украины применили беспилотные летательные аппараты со взрывчатыми веществами для атаки на учебный корпус и общежитие местного колледжа, где находились 86 несовершеннолетних.
«Присоединяюсь к решительным требованиям омбудсмена — добиваться объективной оценки произошедшего со стороны международного сообщества. Я лично и все на Дону разделяем эту боль с жителями Старобельска. Мы рядом — и географически, и сердцем», — подчеркнул губернатор.
Ранее в Ростове-на-Дону прошла церемония памяти погибших в результате нападения на учебное заведение. У памятника «Мать и Дитя» был организован стихийный мемориал.