Раскрыты новые детали поисков Усольцевых в тайге

Очередная операция по поискам пропавшей семьи Усольцевых проходит в Красноярском крае. Спасатели совместно со следователями обследуют местность в районе деревни Кутурчин.
Когда начнутся масштабные поиски и что же сейчас делают на месте пропажи спасатели, следователи и добровольцы — в материале krsk.aif.ru.
Где ищут Усольцевых?
На минувших выходных спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов вновь отправились на поиски пропавшей семьи Усольцевых в район деревни Кутурчин Манско-Уярского округа по заявке следственного комитета.
В поисках были задействованы пять человек и четыре единицы техники. 23 мая краевые спасатели обследовали 6 квадратных километров леса. На следующий день, 24 мая, было обследовано 7 квадратных километров труднопроходимой горно-таёжной местности за скалами Буратинка и Мальвинка. Считается, что именно к этим горам Усольцевы отправились в тот роковой день.
Кроме того, к местам проведения поисковых работ спасатели забросили представителей Следственного комитета и добровольцев поискового отряда «Лиза Алерт».
Однако, несмотря на все усилия спасателей, найти пропавшую семью пока не удалось.
Как сообщила krsk.aif.ru пресс-секретарь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия Анастасия Дядечкина, очередная операция по поиску Усольцевых продолжится до 26 мая. Следователи сейчас работают на месте. Какими конретно действиями они занимаются, не раскрывается.
Подготовка к масштабным поискам?
У некоторых возникают вопросы, в чём именно заключается смысл подготовительных операций перед началом полноценных поисков Усольцевых. Некоторые не понимают, зачем выезжать в район, где ещё много снега и что именно в таких условиях надеются найти спасатели и волонтёры.
На этот раз к операции привлекли добровольцев. Пресс-секретарь добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Серафима Чооду рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, что на месте работает автономная группа поисковиков: координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф.
«Группа делает фотосъёмку с воздуха, обследуя территорию. Отрабатываем приоритетные направления — те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега», — добавила Чооду.
За два дня с квадрокоптера сделали порядка 13 тысяч снимков. По словам Серафимы Чооду, сейчас в некоторых местах в районе поисков Усольцевых снег растаял, однако где-то все ещё остаётся довольно глубоким. При этом дата массовых поисков ещё не определена. Специалисты ожидают стабилизации температур.
Напомним, что супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной ушли в поход 28 сентября 2025 года по туристической тропе в районе Минской Петли. С ними была старая собака породы корги. Все бесследно исчезли. Масштабные поиски, продолжавшиеся до 12 октября, не дали зацепок.
Известно, что в автомобиле, который глава семьи припарковал у посёлка Кутурчин, нашли 300 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Основная версия, которую отрабатывают следователи, — несчастный случай, однако криминальный след не исключается. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.
Недавно стало известно, где сейчас находится машина Усольцевых, на которой они приехали в Кутурчин. Автомобиль «Шкода» был обнаружен сразу после того, как семью объявили в розыск.