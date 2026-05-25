Крыша горящей постройки обрушилась в Воронежской области: пострадал мужчина

37-летний мужчина пострадал при пожаре в посёлке Анна Воронежской области в воскресенье, 24 мая. Его госпитализировали в Аннинскую районную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошёл в надворной постройке на улице Красноармейской. Она полностью выгорела изнутри. Огонь также вызвал обрушение кровли постройки.
Потушить возгорание удалось в течение 15 минут. На месте работало одно отделение пожарно-спасательной части.
