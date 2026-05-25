Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские родители обеспокоены возможным запретом на поездки в «Артек»

Ранее появилась информация об ограничении повторных поездок одарённых детей в центры «Артек», «Орлёнок», «Смену» и «Океан».

Министерство образования Нижегородской области опровергло слухи о запрете на повторные поездки детей в федеральные лагеря. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказали в самом ведомстве.

Ранее родители нижегородских школьников пожаловались на возможное ограничение повторных поездок одарённых детей в федеральные детские центры — «Артек», «Орлёнок», «Смену» и «Океан». По их словам, в готовящемся приказе министерства образования Нижегородской области якобы может появиться запрет на повторное посещение таких лагерей.

По мнению родителей, это поставит талантливых подростков региона в неравные условия по сравнению с детьми из других субъектов России. Они отмечают, что даже победители олимпиад, конкурсов и соревнований могут лишиться возможности вновь попасть в федеральные центры, несмотря на высокие достижения.

В министерстве образования Нижегородской области информацию о запрете опровергли. Там пояснили, что направление школьников в «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смену» осуществляется по региональной квоте и в соответствии с утвержденными правилами конкурсного отбора.

«Информация о том, что одаренный ребенок может посетить только один из указанных центров за весь период обучения в школе, не соответствует действительности. Только в прошлом календарном году почти 100 юных нижегородцев отдохнули повторно, что составляет 16% от общего количества школьников, получивших путевки», — сообщили в региональном минобре.

В ведомстве также уточнили, что действующие правила предусматривают возможность получить одну поездку в один из федеральных детских центров в течение календарного года. Такая практика, по данным министерства, действует в большинстве российских регионов.

Кроме того, в минобре сообщили, что в 2026 году квота для талантливых и одарённых детей из Нижегородской области была увеличена вдвое. Это позволит большему числу школьников отправиться в «Артек», «Орлёнок», «Смену» и «Океан».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что электронные дневники работают в штатном режиме в Нижегородской области, несмотря на слухи об ограничении доступа.