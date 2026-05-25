Нижегородские родители обеспокоены возможным запретом на поездки в «Артек»

Министерство образования Нижегородской области опровергло слухи о запрете на повторные поездки детей в федеральные лагеря. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказали в самом ведомстве.
Ранее родители нижегородских школьников пожаловались на возможное ограничение повторных поездок одарённых детей в федеральные детские центры — «Артек», «Орлёнок», «Смену» и «Океан». По их словам, в готовящемся приказе министерства образования Нижегородской области якобы может появиться запрет на повторное посещение таких лагерей.
По мнению родителей, это поставит талантливых подростков региона в неравные условия по сравнению с детьми из других субъектов России. Они отмечают, что даже победители олимпиад, конкурсов и соревнований могут лишиться возможности вновь попасть в федеральные центры, несмотря на высокие достижения.
В министерстве образования Нижегородской области информацию о запрете опровергли. Там пояснили, что направление школьников в «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смену» осуществляется по региональной квоте и в соответствии с утвержденными правилами конкурсного отбора.
«Информация о том, что одаренный ребенок может посетить только один из указанных центров за весь период обучения в школе, не соответствует действительности. Только в прошлом календарном году почти 100 юных нижегородцев отдохнули повторно, что составляет 16% от общего количества школьников, получивших путевки», — сообщили в региональном минобре.
В ведомстве также уточнили, что действующие правила предусматривают возможность получить одну поездку в один из федеральных детских центров в течение календарного года. Такая практика, по данным министерства, действует в большинстве российских регионов.
Кроме того, в минобре сообщили, что в 2026 году квота для талантливых и одарённых детей из Нижегородской области была увеличена вдвое. Это позволит большему числу школьников отправиться в «Артек», «Орлёнок», «Смену» и «Океан».
