В регионе хотят отключить от газа более 43 тысяч квартир и домов из-за долгов и отсутствия договоров

Собственникам неоднократно рассылали уведомления.

В Калининградской области хотят отключить от газа более 43 тысяч квартир и жилых домов из-за долгов и отсутствия договоров на техобслуживание. Собственникам неоднократно рассылали уведомления. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном филиале ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

«На сегодняшний день более 43 тысяч абонентов Калининградской области не заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования, что составляет почти 10% от всех потребителей физических лиц. Более шести тысяч из них имеют задолженность по оплате за поставленный газ. “Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург” регулярно уведомляет недобросовестных абонентов о возможном отключении от системы газоснабжения и напоминает о необходимости устранения нарушений», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что при невыполнении требований законодательства к нарушителям будут применять крайние меры. Собственников домов и квартир, не заключивших договоры и не погасивших долги, отключат в межотопительный период — с мая по сентябрь.

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и «Калининградгазификация» настоятельно рекомендуют погасить задолженности и заключить договор ТО ВДГО/ВКГО. «Отключения затронут практически все муниципалитеты области и повлекут дополнительные расходы для абонентов — оплату работ по отключению и последующему подключению газа», — отметили в региональном филиале.

С 2024 года «Калининградгазификация» получила исключительное право на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в регионе. Другие организации больше не могут предоставлять такие услуги. Все собственники жилья в многоквартирных домах и управляющие компании должны были заключить договор с «Калининградгазификацией» до 1 января.

