Депутаты из Губахи отправили гуманитарную помощь участникам спецоперации

В состав гуманитарного груза вошли квадрокоптер, автомобиль УАЗ с комплектом запчастей и колёс, мотоцикл, генераторы, детекторы беспилотников, инструменты, антидроновые устройства, бензопила, болгарки, отопители, медикаменты, аккумуляторы, радиоприёмник и другое необходимое оборудование. Один из жителей Губахи передал бойцам личный мотоцикл «Урал». Кроме того, на передовую доставили 130 маскировочных сетей и индивидуальные посылки для военнослужащих.