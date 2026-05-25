Поездки по «единому билету» на курорты КБР возобновятся с 23 июня

Мультимодальные перевозки пассажиров по «единому билету» на курорты Кабардино-Балкарской Республики (КБР) будут работать с 23 июня по 27 августа в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма региона.
Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Транспортное сообщение организуется по вторникам и четвергам. Путь на курорт «Эльбрус» пройдет через поселок городского типа Горячеводский, города Баксан и Тырныауз, поселки Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет и Терскол.
Оформить «единый билет» «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей «ФПК», а также на сайте и в приложении РЖД. Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть ТКП: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.