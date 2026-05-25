В Красноярске общественные пространства обработают от клещей

В Красноярске 26 мая начнут акарицидную обработку общественных пространств. Жителей просят временно не посещать территории во время работ.
С 9:00 до 12:00 обработку проведут в озеро-парке «Октябрьский». С 9:00 до 10:00 специалисты будут работать в Юдинском сквере. В парке «Солнечная поляна» обработка запланирована с 13:00 до 17:00. На Ярыгинской набережной работы пройдут с 11:00 до 15:00. Набережную Совмена обработают с 16:00 до 18:00. В парке «Покровский» работы проведут с 18:00 до 20:00.
Горожан просят учитывать график и воздержаться от прогулок на этих территориях в часы обработки.
Напомним, ранее в Красноярске обработали скверы Зеленый берег, Полтавский, Победителей, Пограничников. Также противоклещевые обработки прошли в зеленых зонах вдоль ул. Ферганская, Комарова, Утренняя, пр. Ульяновскому, а также в Татышев-парке возле детской площадки и площадки для выгула собак.