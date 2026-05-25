МЧС предупредило о сильных дождях в Нижнем Новгороде 25 и 26 мая

Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и Нижегородской области в ближайшие три часа, сообщает региональное ГУ МЧС.
Вероятность ливней сохранится до конца дня 25 мая, а также ночью 26 мая. В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели рекомендуют соблюдать осторожность.
Ранее сообщалось, что синоптики обещают жителям Нижнего Новгорода дожди и прохладную погоду с 25 по 31 мая.
В выходные дождливая погода сохранится. В субботу температура воздуха составит +15°C. В воскресенье, 31 мая, нижегородцев ждет потепление до +18°C.
