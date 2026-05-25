Названы самые популярные «красивые» даты для свадеб в Нижегородской области

Нижегородские молодожены активно бронируют «красивые» даты для проведения свадебных церемоний в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС по Нижегородской области.
Самым востребованным днем текущего свадебного сезона на данный момент стало 26 июня (26.06.2026) — на эту дату будущие супруги подали уже свыше 600 заявлений. На втором месте по популярности идет суббота 6 июня (06.06.2026), где три шестерки привлекли около 400 пар. Замыкает тройку лидеров последний месяц лета: зарегистрировать отношения 8 августа (08.08.2026) планируют более 300 пар.
Традиционно высокий интерес нижегородцы проявляют и к праздничным дням. Так, на День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, и на субботу 20 июня подано по 200 заявлений. Также в ведомстве отметили высокий спрос на даты 26 августа, 9 сентября и 26 сентября. В ЗАГСе напоминают, что прием заявлений продолжается, но сделать это необходимо не позднее, чем за месяц до планируемого торжества.
