Как в Прикамье контролируют качество сельхозпродукции.

Андрей Андронов: Мы внедрили систему «АгроЭксперт», включающую модули «Цифровой фитомониторинг» и «АгроСемЭксперт». Эта платформа дает возможность осуществлять электронный документооборот по ряду госуслуг и автоматизировать сбор и передачу данных, с перспективой их интеграции в информационные системы Минсельхоза России. Так, «Цифровой фитомониторинг» используется для оперативного выявления вредных объектов и оценки их численности, что позволяет сельхозпроизводителям быстро оценить ситуацию и выбрать оптимальный метод борьбы с вредителями. При этом можно отслеживать динамику их численности и контролировать эффективность мероприятий. Результатом фитосанитарного мониторинга посевов и семян стал «Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в 2025 году и прогноз на 2026 год». Кроме того, специалисты филиала выполняли работы по государственному заданию, направленному на мониторинг вредных объектов сельскохозяйственных культур. Общая площадь обследований — 871,9 тысячи гектаров. На наличие болезней и вредителей было проверено 805,1 тысячи гектаров, на сорную растительность — 66,8 тысячи. Систематическое изучение особо опасных вредных организмов проводилось на площади 46 тысяч гектаров. Все это позволило своевременно выявить 4,3 тысячи гектаров, где уровень вредоносности достиг экономического порога, и разработать рекомендации по борьбе с мышевидными вредителями и колорадским жуком.