Как в Прикамье контролируют качество сельхозпродукции.

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю Андрей Андронов рассказал об исследовании семян, полевых обследованиях, что такое цифровой фитомониторинг и как он помогает в борьбе с вредными объектами.
Андрей Анатольевич, ваше ведомство решает множество задач. Какие из них наиболее важны?
Андрей Андронов: Мы оказываем услуги сельхозпроизводителям в области растениеводства, и мелочей здесь нет. Все задачи важны, поскольку они решают вопросы продовольственной безопасности страны. Основной объем работ связан с проверкой посевных качеств семян. В 2025 году лабораторией филиала и территориальными отделами исследовано более 160 тысяч тонн семян. Сотрудничество наших специалистов с агрономами позволяет поддерживать высокий уровень кондиционности семян. Последние пять лет в крае наблюдается положительная динамика этого показателя. Так, в 2025-м уровень кондиционности составлял 96 −100 процентов.
Ваши сотрудники трудятся не только в лабораториях, но и в полях…
Андрей Андронов: В прошлом году апробаторы филиала занимались мониторингом семенных посевов. Благодаря их усилиям на электронную карту было добавлено более 1100 точек, каждая из которых обозначает конкретное поле с определенной сельскохозяйственной культурой. В ходе мониторинга фиксировались даты посева, оценивалось их состояние, а также шло сортовое обследование. Специалисты провели мониторинг 61 тысячи гектаров, из них апробировали около 80 процентов посевов.
Фото: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю.
Как в работе пермского филиала помогают цифровые технологии?
Андрей Андронов: Мы внедрили систему «АгроЭксперт», включающую модули «Цифровой фитомониторинг» и «АгроСемЭксперт». Эта платформа дает возможность осуществлять электронный документооборот по ряду госуслуг и автоматизировать сбор и передачу данных, с перспективой их интеграции в информационные системы Минсельхоза России. Так, «Цифровой фитомониторинг» используется для оперативного выявления вредных объектов и оценки их численности, что позволяет сельхозпроизводителям быстро оценить ситуацию и выбрать оптимальный метод борьбы с вредителями. При этом можно отслеживать динамику их численности и контролировать эффективность мероприятий. Результатом фитосанитарного мониторинга посевов и семян стал «Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в 2025 году и прогноз на 2026 год». Кроме того, специалисты филиала выполняли работы по государственному заданию, направленному на мониторинг вредных объектов сельскохозяйственных культур. Общая площадь обследований — 871,9 тысячи гектаров. На наличие болезней и вредителей было проверено 805,1 тысячи гектаров, на сорную растительность — 66,8 тысячи. Систематическое изучение особо опасных вредных организмов проводилось на площади 46 тысяч гектаров. Все это позволило своевременно выявить 4,3 тысячи гектаров, где уровень вредоносности достиг экономического порога, и разработать рекомендации по борьбе с мышевидными вредителями и колорадским жуком.
Чем еще занимается ваш филиал?
Андрей Андронов: В минувшем году филиал проводил мероприятия по борьбе с сорняками на полях (обработано 2,3 тысячи гектаров) и с борщевиком Сосновского (обработано 20 гектаров). Перед уборкой урожая на наличие вредителей проверено 22,6 тысячи квадратных метров складских помещений, что на 11 процентов больше, чем в 2024-м. В нынешнем году необходимо пройти процедуру подтверждения компетенции лаборатории и завершить аккредитацию органа инспекции в системе Росаккредитации. Очень важный момент — связь с учебными заведениями. Ежегодно на базе филиала проводятся лекции и лабораторные работы для студентов. Например, студенты Кунгурского колледжа агротехнологий и управления получили возможность пройти практику в Кунгурском и Березовском межрайонных отделах филиала. Наши сотрудники входят в экзаменационные комиссии учебных заведений аграрного профиля.
Справка.
Сотрудники пермского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» проводят мониторинг фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий, в том числе с использованием геоинформационных систем, фитоэкспертизу и лабораторные анализы качества семян, полевые обследования с целью определения сортовой чистоты и засоренности посевов. Кроме того, специалисты работают в системе добровольного подтверждения соответствия. Через эту систему идет добровольная сертификация семян и сельскохозяйственных организаций региона, что обеспечивает защиту прав потребителей от недобросовестных участников рынка. В 2025 году филиал обработал 3495 заявок от сельхозпроизводителей, 2475 из них касались определения посевных качеств семян.
