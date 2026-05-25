Хоценко рассказал, что в Омской области солнечных дней больше, чем в Сочи

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что количество солнечных дней в году в Омской области такое же, как и в Сочи, — оно составляет от 290 до 310 дней в году.
Глава государства в понедельник провел встречу с Хоценко в Кремле. Губернатор рассказал о развитии тепличного хозяйства в регионе.
«Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?» — поинтересовался Путин.
Хоценко отметил, что число солнечных дней в Омской области иногда превышает их количество в Сочи. Омск входит в пятерку городов России по самому большому числу солнечных дней в году — оно составляет от 290 до 310 дней.
«Это не легенда?» — уточнил Путин.
«Не легенда», — ответил глава региона.