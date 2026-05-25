Генерал Виталий Шулика стал новым замминистра обороны

На работу в полицию будущий генерал пришел в 2009 году. Работал начальником отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД России, спустя три года перешел в управление безопасности и противодействия коррупции. Впрочем, в том же году Виталий Шулик получил новое назначение, перейдя на службу в Управление оперативно-разыскной информации, координировавшее потоки данных между регионами и ведомствами.