МЧС предупредили о ливнях и сильных дождях в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
По данным синоптиков, в ближайшие 1−3 часа понедельника, 25 мая, местами по городу и области ожидаются сильные дожди и ливни. Непогода сохранится до конца текущего дня, а также продолжит бушевать ночью во вторник, 26 мая.
Спасатели рекомендуют нижегородцам по возможности оставаться в помещениях, ограничить использование личного транспорта и парковать автомобили вдали от деревьев, ветхих строений и слабоукрепленных конструкций. На улицах следует держаться на расстоянии от линий электропередач и не пытаться преодолевать затопленные участки.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр пообещал нижегородцам дождливый июнь в 2026 году.