Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров о старте предварительного голосования ЕР: «Активность достаточно большая»

Сегодня, 25 мая, губернатор Волгоградской области, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров провел заседание.

Сегодня, 25 мая, губернатор Волгоградской области, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров провел заседание президиума политсовета. В рамках мероприятия обсуждался старт предварительного голосования по отбору кандидатов партии для участия в предстоящих выборах.

Как было отмечено главой региона на совещании, с утра 25 мая проголосовали уже 10% зарегистрированных на едином портале выборщиков.

— Мы видим, что предстоящие выборы в Государственную думу России вызывают большой, серьезный интерес у жителей Волгоградской области, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Отдельно хотел бы остановиться на процедуре голосования, которое будет проходить в электронном виде, с участием выборщиков от партии «Единая Россия», зарегистрированных через сервис Госуслуг на специальном партийном портале. В качестве выборщиков в Волгоградской области на сегодня уже зарегистрировано порядка 205 тысяч человек. При этом, напоминаю, регистрация выборщиков продлевается до 29 мая. И только что мы получили первые результаты: на сегодня в Волгоградской области уже проголосовало 10% от количества выборщиков, зарегистрированных на едином портале. Активность достаточно большая.

Особое внимание на заседании уделили ветеранам спецоперации и тем, кто впервые принимает участие в процедуре предварительного голосования. Для этого была создана рабочая группа под руководством Александра Блошкина и участника СВО Игоря Воробьева.

На предварительном голосовании партии по кандидатам в Госдуму были зарегистрированы 53 человека, из которых 34 впервые принимают участие. Среди общего числа 9 участников специальной военной операции. В общем составе 36 мужчин и 17 женщин.

— Мы видим достаточно сбалансированный состав кандидатов — по профессиональной принадлежности, сочетанию молодости и опыта, обеспечению преемственности и запроса на обновление, — отметил Андрей Бочаров. — Почти треть зарегистрированных кандидатов — молодежь в возрасте до 35 лет, а в 2021 году была только четверть. Активность молодежи растет, — подчеркнул губернатор.

Напомним, выдвижение кандидатов было завершено 14 мая текущего года. 25 мая началось электронное голосование за кандидатов, которое завершится 31 мая. Итоги предварительного голосования до 3 июня 2026 года подведет федеральный оргкомитет партии. В предварительном голосовании партии по дополнительным выборам депутата Волгоградской областной Думы VII созыва принимают участие 7 человек.

— Сегодня, когда наша страна проходит очень важный, по-настоящему исторический этап своего развития, связанный с защитой и укреплением российской государственности, предварительное голосование, как еще один канал прямой связи партии со своими избирателями, крайне важен и очень ответственен, — сказал Андрей Бочаров. — Считаю, что членам президиума политсовета регионального отделения партии необходимо, как и ставилась ранее задача, очень внимательно отнестись ко всем участникам предварительного голосования, в том числе в период непосредственно голосования, и оказать помощь и поддержку. Каждый из кандидатов сделал очень важный шаг, поступок в своей жизни, выйдя на публичную площадку и представляя не только свои предложения, но и самого себя. Это очень ответственное решение для каждого человека. Участники предварительного голосования — активные, неравнодушные люди, управленческий резерв Волгоградской области, экспертная команда по основным направлениям жизнедеятельности региона, чьи опыт и знания необходимо будет применять, вне зависимости от их личного результата в ходе предварительного голосования.

В настоящее время также продолжается сбор предложений от жителей региона в новую народную программу партии, которая будет принята в ходе второго этапа съезда партии в августе нынешнего года. Андрей Бочаров поставил задачу держать на контроле ход работы по формированию мероприятий программы, а также поручил президиуму регионального политсовета в ближайшее время подготовить и провести областную партийную конференцию, в ходе которой избрать делегатов от Волгоградской области на съезд партии «Единая Россия».

Фото: администрация Волгоградской области.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше