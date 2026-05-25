Красноярцев приглашают посадить деревья в память о героях Великой Отечественной войны

В Красноярске 28 мая пройдет международная акция «Сад памяти». Жители города смогут посадить деревья в честь участников Великой Отечественной войны и увековечить память о героях своей семьи. Желающим предложат также посадить именное дерево, посвятив его ветерану семьи или конкретному герою войны, — уточнили в министерстве экологии региона. Акция состоится в сквере возле железнодорожной станции «Платинум Арена». Начало мероприятия запланировано на 16:00. Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарем и саженцами. Отметим, что международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года. За это время в России и других странах участники высадили более 50 миллионов деревьев. Проект реализуется при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».