Пионеры, динозавры и «закулисье»: как Калининградский зоопарк День рождения отмечал

В субботу, 23 мая, Калининградский зоопарк отмечал своё 130-летие. Празднование получилось масштабным, в этот день здесь было весело и людно. Корреспонденты «Нового Калининграда» влились в многоликую толпу посетителей, познакомились с артистами, изображавшими пионеров, побывали в опустевшем вольере слонихи Преголи и узнали, почему в советское время медведям не разрешали впадать в спячку.
То, что в зоопарке происходит что-то необычное, было заметно издалека. Огромная очередь к кассам тянулась едва ли не на сотню метров. Кстати, на торжественной церемонии, которая проходила напротив обезьянника, на специально смонтированной для этой цели сцене, директор зоопарка Светлана Соколова посетовала, что онлайн-билет покупают лишь считанные проценты посетителей. Основная масса предпочитает делать это по старинке.
От мэрии зоопарк тепло поздравил заместитель главы администрации Калининграда Алексей Силанов. Он назвал его «прекрасным уголком города» и признался, что душа радуется, когда он здесь бывает. «Несомненно, это большой труд всех тех людей, которые здесь работают, — справедливо отметил Силанов. — Поэтому хочу сказать слова благодарности всем, кто встречает нас у входа, кто сопровождает нас по территории, тех, кого мы, может, не видим, но кто делает своё очень важное дело. С праздником, дорогие друзья! Здоровья, мира и процветания нашему зоопарку!».
Затем настала пора награждений. Сложилось впечатление, что грамотами от администрации Калининграда и, собственно, от руководства зоопарка были отмечены едва ли ни все сотрудники учреждения. Про каждого у Светланы Соколовой был короткий рассказ — за что человек отвечает, чем знаменит.
Например, зрители узнали, что ветеринарный врач Екатерина Роменская поймала трех лосей. Но не в зоопарке, а за его пределами. Речь шла о сохатых, забредших по неосторожности в населенные пункты из леса. «В лося нужно выстрелить седативным препаратом, чтобы он уснул, — объяснила журналисту “Нового Калининграда” Екатерина. — А такие препараты есть только в зоопарке». Также там имеется целый арсенал специального оружия — пистолет с двумя духовыми трубками и винтовка с оптикой.
В Калининград Екатерина приехала из Белгорода всего пару лет назад. Раньше стрелять ей не доводилось. Первый раз она «пальнула» в Калининграде. И сразу — в бизона. «Ему стало плохо, надо было вколоть большую дозу обезболивающего, — продолжает Екатерина. — Бизон, как вы понимаете, животное крупное, из вольера ему никуда не убежать, целится было удобно». Ну, а потом дело, как говорится, было поставлено на поток.
«Каждый год мы обрабатываем горных копытных, но просто так к ним не подойдешь, они пугливые очень, — объясняет ветврач. — Поэтому в каждого мы стреляем, чтобы он лег баиньки, после чего смотрим копыта, зубы, шерсть, делаем уколы».
С заплутавшими лосями всё несколько сложней. Они не в вольере, поэтому «охотнику» нужно применять изобретательность. Последний раз такой случай представился 10 мая на улице Воздушной в Калининграде. «Молодой лось угодил в сухой бассейн частного дома, — рассказывает ветврач. — Во многих СМИ писали, что он не мог оттуда выбраться. Всё он мог. Он просто не понимал, что от него требуется, потому что был напуган. И наша задача состояла в том, чтобы деликатно его оттуда извлечь. Я подошла со стороны разбитого лосем окна и, пока он на меня не смотрел, выстрелила в него. Лось вскочил и выпрыгнул из бассейна, побегал-побегал и вновь спрыгнул в бассейн, где и уснул».
Вытаскивали лося из бассейна несколько мужчин с помощью пожарных рукавов. Техника ведь внутрь дома заехать не могла. Потом за отходившим от «наркоза» животным долго наблюдал егерь. «Он регулярно отзванивался, — вспоминает Екатерина. — Говорил, в какую сторону лось пошел, где лег, как поспал, что покушал».
Дел в зоопарке Екатерине, по её словам, хватает. Много хлопот доставляет беспокойная семейка львов. Между Леей и Тиграном частенько происходят потасовки. Приходится лечить. Главным образом — Лею. «Лев у нас не социализированный, с тяжелой биографией, пока не очень понимает, как себя надо вести с дамами», — вздыхает ветврач. А еще Екатерине недавно пришлось оперировать молодого волка Велеса, который нечаянно проглотил одну из своих игрушек. «Передайте, пожалуйста, своим коллегам из СМИ, чтобы не называли меня ветеринаром, — попросила Екатерина на прощание. — Ветеринар — это, по сути, санитар. А ветеринарный врач — это человек с высшей квалификацией».
Тем временем праздник шел своим чередом. Продавались сувениры, проводились мастер-классы, публику развлекали артисты иммерсионного театра «Эликсир». Некоторые из них изображали пионеров. «Этот перформанс отсылает нас в прошлое, к той эпохе, когда жизнь казалась немножко беззаботной, полной сюрпризов, приятных моментов», — поделился актер Николай Сердюков с корреспондентом «Нового Калининграда».
В момент нашей беседы из здания администрации зоопарка выбежали представители куда более древней эпохи — динозавры. Правда, не настоящие — ростовые куклы. Детей, коих родители привели на праздник в большом количестве, это обстоятельство не смутило, наоборот, обрадовало. Радости было — выше крыши! Вообще, праздник получился с уклоном в ретро. Одни аниматоры отплясывали твист на танцплощадке, другие предлагали сыграть в давно забытые игры. Например, в резинки. Юная особа, попытавшись прыгнуть, сказала, что это нереально, чем вызвала смех представительниц старшего поколения.
«Мы в 80-е целыми днями во дворе прыгали», — сообщила одна из них. «А мы в 60-е !» — добавила другая, постарше. Рядом с игровой зоной был организован ретроларёк. С продавщицей в фартучке, со старыми советскими весами и самым ходовым и остродефицитным товаром вроде туалетной бумаги. Правда, ничего нельзя было купить. Это была игра, некий арт-объект. Ну и ладно…
Игры играми. А зоопарк — это все же больше про животных. И некоторых из них, конечно, очень не хватает.
«Я раньше регулярно ходил в зоопарк, — поделился калининградец средних лет, представившийся Геннадием. — Помню сивуча Кима, кабана Арнольда и, конечно, носорога Теодора. Это вообще легенда была. Мы по молодости на нём записки оставляли, названия рок-групп писали. Одно время Теодор ходил с надписью АС/DC. Жалко, что его нет. Сейчас в его вольере тапир живет. Тоже прикольный, но скучаю по носорогу. И по недавно умершей слонихе Преголе, конечно, тоже».
К сожалению, в ближайшее время в зоопарке вряд ли появятся новые крупные животные. Современные требования не позволят селить их в тесных вольерах. Воспользовавшись случаем, удалось побывать на экскурсии в помещении, где содержатся медведи. Зрелище, откровенно говоря, грустное. Больше всего это напоминает тюрьму. Причем камеры настолько маленькие, что животное не может встать на задние лапы. Вольер старый, 1936 года года постройки. Раньше, в советское время, там содержалось много медведей разных видов. Было, в частности, два белых — Снежок и Снежинка.
Теперь там живет один бурый мишка Фима. Сотрудники зоопарка стараются сделать его жизнь максимально комфортной — устраивают его быт, развлекают игрушками, стараясь при этом особо не докучать. Ведущий зоолог Лолита Сидоренко рассказала, что в советское время медведям не разрешали впадать в спячку, считалось, что животные всегда должны экспонироваться. Сейчас в зоопарке другие правила. Удобство животных — на первом месте.
Ну, а посетители… Они пытаются войти в положение. «Мы все понимаем, звери не должны страдать, — говорит калининградка Юля. — Но вместе с тем мы помним, что раньше было больше крупных животных, и скучаем по ним. Но при этом, знаете, в зоопарк все равно тянет. Здесь всё равно хорошо». Сергей и Кристина — молодая пара из Новосибирска. В нашем зоопарке первый раз. Нравится. Говорят — очень уютно, все цветет, много лавочек, есть где детям поиграть. Но тоже хотели бы посмотреть на слонов, носорогов и так далее. «Это скорее у вас какой-то ландшафтный парк», — сделали заключение они.
Туристов среди гостей праздника было, надо сказать, много. Но и местных хватало. Некоторые из них использовали День рождения зоопарка как хороший повод посетить его. «Я в этом зоопарке всё детство провел, — делится местный житель Владимир. — Не был здесь, наверное, четверть века. Или даже больше. Ничего не узнаю. Всё переделали. В бывшем словнике сейчас — администрация, в львятнике — птицы, там, где раньше козлы были всякие, теперь — кенгуру. Но в целом ничего так. Чисто, красиво, придраться не к чему».
…В вольере Преголи (обычно посетителей пускают туда только в Музейную ночь, но в День рождения зоопарка было сделано исключение) всё напоминает о ней — гора песка, которым она время от времени «обливалась», несъеденные брикеты сена, кеска, в которую складывался, извините, навоз. «В Калининграде не сложился обычай использовать его на огородах, — отметила заместитель директора по зооветчасти Светлана Поленц. — А вот в Пражском зоопарке он продается в коробочках, и стоят они недешево. И в Екатеринбургском зоопарке, где я работала довольно много лет, в том числе и директором, очередь стояла, чтобы забрать хоть чуть-чуть слоновьего навоза. Считалось, что это самое лучшее удобрение, которое только может быть. А здесь он никому не был нужен».
Отвечая на вопрос, почему в Калининграде столь ценный продукт просто выбрасывался, Светлана Поленц лишь развела руками. «Наверное, потому что здесь и без слоновьего навоза земля хорошо родит», — предположила она.
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».