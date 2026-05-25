Пионеры, динозавры и «закулисье»: как Калининградский зоопарк День рождения отмечал

С заплутавшими лосями всё несколько сложней. Они не в вольере, поэтому «охотнику» нужно применять изобретательность. Последний раз такой случай представился 10 мая на улице Воздушной в Калининграде. «Молодой лось угодил в сухой бассейн частного дома, — рассказывает ветврач. — Во многих СМИ писали, что он не мог оттуда выбраться. Всё он мог. Он просто не понимал, что от него требуется, потому что был напуган. И наша задача состояла в том, чтобы деликатно его оттуда извлечь. Я подошла со стороны разбитого лосем окна и, пока он на меня не смотрел, выстрелила в него. Лось вскочил и выпрыгнул из бассейна, побегал-побегал и вновь спрыгнул в бассейн, где и уснул».