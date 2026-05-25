Три музея Хабаровского края получили новое оборудование

Три музея в Амурском и Нанайском районах, а также в Бикинском округе Хабаровского края получили новое оборудование при поддержке нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Так, Амурский городской краеведческий музей приобрел оборудование и программное обеспечение для учета музейных ценностей. В зале нанайской культуры установили витринно‑экспозиционные модули с этническими орнаментами. Торжественное открытие зала запланировано ко дню рождения Амурска в июне.
В музее им. Н. Г. Евсеева Бикинского округа в 2026 году установили осушители и увлажнители воздуха, новые витрины, манекены и моноблок. Музей им. А. П. Ходжер Нанайского района пополнился интерактивным тактильно‑звуковым терминалом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.