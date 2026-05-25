Проект променада на сваях у Верхнего озера в Калининграде будет готов к концу года

Там же появятся амфитеатр и причал.

Источник: Клопс.ru

Проект пешеходного маршрута на винтовых сваях вдоль Верхнего озера в Калининграде рассчитывают завершить осенью 2026 года. Об этом журналистам рассказала глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания.

Променад должен соединить прогулочные зоны вокруг водоёма с выходом на улицу Некрасова, что позволит создать непрерывный маршрут вдоль Верхнего озера.

Власти города выставили подрядчику проектирования несколько замечаний. Исправления должны представить до 10 июня. Одновременно специалисты уже перенесли тепловые сети, чтобы освободить место под будущую пешеходную зону. Там же планируют сделать пирс и амфитеатр.

«Где-то в октябре мы должны выйти из экспертизы и уже понимать стоимость работ», — пояснила Дятлова.

Эти данные необходимы для формирования бюджета на 2027 год. Осенью власти планируют определить перечень объектов благоустройства, которые могут начать реализовывать после утверждения новым составом горсовета.

Впервые в мэрии заговорили о строительстве променада в 2024 году. Как он должен пройти, читайте в материале «Клопс».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
