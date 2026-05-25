Распорядителем 100 млн руб. на выборы депутатов гордумы Перми станет крайизбирком

Глава Перми внес в думу поправки к бюджету на 2025−2027 годы. 21 мая их обсудили на комитете по бюджету гордумы. Согласно пояснительной записке, среди прочих изменений предлагается перераспределить расходы на мероприятия по проведению выборов в Пермскую городскую думу с главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Перми» на главного распорядителя бюджетных средств «Избирательная комиссия Пермского края» в 2026 году в сумме 100,787 млн руб.