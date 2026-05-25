Нижегородская область попала в топ-10 направлений для длительных поездок

На регион приходится 3% от общего числа бронирований.

Источник: Нижегородская правда

Спрос на длительные поездки от 30 дней в города России увеличился на 31% по сравнению с прошлым годом. По данным сервиса Яндекс Путешествия, Нижегородская область стала одним из самых популярных направлений.

Число бронирований отелей и посуточного жилья от 30 дней может быть связано не только с продолжительным отдыхом россиян, но и с желанием сменить обстановку на удаленной работе. Внутренний туризм составляет основную долю длительных поездок (82%). Это значение выросло на 22% год от году.

Наибольшим спросом для длительных поездок пользуются Краснодарский край (29%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%), а также Республика Крым (11%). Нижегородская область занимает пятую строчку рейтинга — в регион едут 3% туристов, а средняя стоимость ночи составляет 9060 рублей.

Наибольший рост числа длительных бронирований зафиксировали в Республике Крым (+79%) и Краснодарском крае (+64%), а также в ХМАО (+64%) и Оренбургской области (+57%).

Самыми выгодными направлениями стали Калмыкия (средняя стоимость ночи — 5 010 рублей), Омская (5 850 рублей) и Саратовская (5 880 рублей) области.

Что касается зарубежных направлений, интерес к ним вырос на 6% за год. Самое большое количество путешествий от 30 дней в этом году пришлось на Абхазию, Италию и Турцию. Отмечается, что самыми выгодными для туризма стали Монголия (6 180 рублей), Узбекистан (6 990 рублей) и Таиланд (7 410 рублей).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Нижний Новгород вошел в топ самых популярных городов у туристов на самокатах.

