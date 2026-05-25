Цена проезда в общественном транспорте Липецка вырастет на четыре рубля с 1 июня

С 1 июня цена проезда в общественном транспорте Липецка вырастет на 4 ₽ и составит 35 ₽ при оплате картой и 40 ₽ наличными. Об этом сообщили в министерстве торговли и ценовой политики региона.
В ведомстве пояснили, что изменение стоимости проезда связано с заявлениями автотранспортных предприятий. Отмечается, что существующие тарифы на одну поездку уже продолжительное время не окупают реальных издержек на организацию перевозок: «В последние годы заметно выросли цены на запчасти, автопокрышки, горюче-смазочные материалы, коммунальные услуги и другие расходные материалы». Параллельно для привлечения и удержания квалифицированных водителей требуется поддерживать достойную оплату их труда.
В последний раз цена на проезд в общественном транспорте областного центра повышалась 1 июня прошлого года. Тогда она изменилась на 2 ₽ и составила 31 ₽ по карте и 36 ₽ при наличном расчете.