Что известно о дочери Усольцевых, пропавшей с ними

25 мая мир отмечает печальную дату: Международный день пропавших детей.
Сегодня в каждом уголке планеты есть своя трагическая статистика о несовершеннолетних, след которых однажды оборвался в городе или лесу, по дороге с учёбы или на прогулке с друзьями. Одним из самых резонансных случаев пропажи в России с 2025 года остаётся исчезновение пятилетней Арины Усольцевой: девочка и её родители ушли в мини-поход в Кутурчинское Белогорье и будто растворились в тайге. О том, как долго ищут пропавших детей, как не потерять ребёнка в лесу и что делать, если он вдруг исчез из поля зрения — в материале krsk.aif.ru.
Десятки не найдены.
За неполный год — с января по ноябрь 2025 — по данным команды приложения «Где мои дети», озвученным «Газете.ru», в России было зафиксировано 885 случаев пропажи несовершеннолетних. 839 детей удалось найти живыми, 21 — погибшими. 25 человек до сих пор разыскивают.
В Красноярском крае, где бесследно исчезла Арина Усольцева, по информации руководителя поискового отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной Светланы Торгашиной, ненайденными за последние годы остаются около 40 несовершеннолетних. Среди них много подростков, которым на момент пропажи было по 16−17 лет, чуть меньше детей в возрасте 10−13 лет и несколько малышей от двух до семи лет.
«Поиск продолжается до тех пор, пока человек не найдётся. В зависимости от новых свидетельств мы можем организовать выезд даже спустя много-много лет. Инфогруппа продолжает отслеживать все ориентировки», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru пресс-секретарь добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Но даже масштабные поисковые операции не всегда приводят к положительному результату.
Так, по данным специалиста «ЛизаАлерт», с 2021, несмотря на многочисленные проверки свидетельств, не удалось найти ушедшего из дома и не вернувшегося 14-летнего Никиту Воронина. Подросток, нуждавшийся в медицинской помощи, потерялся в поселковой местности, рядом с которой располагается лес.
«Остаётся незавершённой история поиска пятилетней Арины Усольцевой, пропавшей вместе с родителями. Поиски велись масштабные, с привлечением многих служб и структур, волонтёров и неравнодушных граждан», — напоминает Чооду.
Что известно об Арине Усольцевой?
Об исчезнувшей в сибирской тайге Арине известно совсем мало.
Девочка, по словам её матери Ирины Усольцевой, сама захотела отправиться с родителями в спонтанно организованный ими поход — несмотря на то, что «не любит много ходить пешком» и был вариант остаться с бабушкой.
Пятилетняя Арина — единственный совместный ребёнок Ирины и Сергея Усольцевых. И судя по всему, горячо любимый: это подтверждают и многочисленные фото из соцсетей и рассказы старшего брата по матери Данила Баталова. В одной из телевизионных передач юноша рассказывал, что детство у девочки насыщенное и богатое на события — в чём-то он ей даже завидует.
«Для неё родители всегда с собой брали много еды. Она такой ребёнок: захотела поела, не захотела — не поела. Надеюсь, что и для себя у них было много еды», — сообщал журналистам Баталов в 2025, после пропажи семьи.
Арина, по данным Управления образования Железногорска — города, где до пропажи жила вместе с родителями — не посещала государственный детский сад. Возможно, ходила в частный или оставалась с бабушкой.
Пропажа семьи с маленьким ребёнком вызвала огромный резонанс в обществе. Отреагировали даже дети. Так, выехавшие на поиски Усольцевых добровольцы томского отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что везут с собой посылку — игрушку и письмо — для пропавшей Арины от семилетней Ани и её мамы. Маленькая томичка своей рукой написала, что благодарит всех, кто участвует в поисках, и мечтает, чтобы Ариша нашлась.
«Спасибо вам большое, всем, кто ищет и помогает. Мечтаю чтобы Ариша нашлась. От Ани, 7 лет» (пунктуация сохранена), — так написала Аня в записке, приложенной к посылке.
Тогда, в 2025, найти Усольцевых по горячим следам не удалось — в планы поисковиков вмешалось резкое ухудшение погоды. Многие считали, что с семьёй произошёл несчастный случай — такой остаётся и официальная версия Следственного комитета — но известный в Сибири шаман Виктор Зайцев, проведя ритуал, сообщил, что Арина жива и находится вдали от места исчезновения семьи.
«Там случился какой-то конфликт, на кого-то они напоролись… Началось с того, что Сергей сам сделал какое-то резкое, недальновидное замечание. Там закон — тайга. Кто сильнее, тот и прав», — рассказал мужчина, предполагая, что взрослые ввязались в перепалку, жертвами которой, возможно, и стали. — На неё (Арину, — прим. ред.), видимо, чуждые там люди не подняли руку, но её просто вытащили оттуда. Она не там, не в Белогорье. Ребёнка, возможно, удерживают где-то, но она жива".
Однако официальная позиция пока однозначна: по версии СК, с Усольцевыми произошел несчастный случай.
Ребёнок пропал в лесу: что делать?
Случаи с пропажей целой семьи редки. Чаще дети исчезают поодиночке — и на природе это случается достаточно часто. В преддверии сезона походов корреспондент попросил у волонтёров поделиться рекомендациями на тему того, как не потерять ребёнка — и что делать, если он всё-таки пропал.
По словам Светланы Торгашиной, перед выходом на природу ребёнка лучше одеть в яркую одежду, чтобы его легко можно было заметить. Хорошо будет добавить светоотражающие элементы.
«Подготовьте необходимые вещи: полностью заряженный телефон с записанными номерами родителей, свисток, бутылку воды, небольшой перекус (шоколадку, орехи). Научите ребёнка правилам поведения на природе: не отходить далеко от взрослых, не спать в лесу, не идти на шум, не есть незнакомые грибы и ягоды», — делится информацией Торгашина.
Серафима Чооду рекомендует дополнить набор пауэрбанком, а также сделать актуальную фотографию ребёнка перед выходом из дома — это поможет в случае поисков.
Волонтёры советуют регулярно обсуждать с чадом правила поведения в случае потери и даже проводить игровые тренировки для закрепления навыков.
Заранее расскажите ребёнку, что если он потеряется на природе, важно оставаться на месте, не паниковать, подавать сигналы о помощи (кричать, свистеть, стучать палкой по дереву — это поможет привлечь внимание). Если телефон с собой — нужно срочно звонить родителям и в экстренные службы по номеру 112 — он доступен даже если на экране высвечивается надпись «нет сети».
Нельзя подходить к водоёмам, есть незнакомые грибы, ягоды или другую пищу, в съедобности которой нет уверенности, приближаться к диким животным и гладить их — встретившиеся особи могут быть больны бешенством.
Взрослым же в случае пропажи ребёнка не стоит терять ни минуты.
«Не ждите. Сразу звоните 112 и обращайтесь за помощью. Чем раньше начинаются поиски, тем выше шансы на благополучный исход», — говорит Серафима Чооду.
«По закону поиски начинаются сразу после звонка в экстренные службы. Назовите ФИО ребёнка, возраст, особые приметы и описание одежды», — рассказывает Светлана Торгашина.
На месте, где была зафиксирована пропажа, должен оставаться взрослый — малыш может сам вернуться туда, откуда ушёл.
Другим взрослым следует внимательно осмотреть окрестности, проверить локации, где в последний раз был ребёнок, а также все пути и ориентиры, которые могут быть связаны с его передвижениями (просеки, заборы, берега водоёмов, линии электропередач).
К поиску стоит привлечь как можно больше людей: необходимо опросить прохожих, показав им фото малыша и попросив помочь отыскать его.
«Обратитесь к волонтёрам. Поисковые организации могут помочь, особенно если ситуация сложная или требуется привлечение профессиональных спасателей или кинологов. Обзвоните родственников и друзей ребёнка, попросите их быть начеку и сообщить, если они увидят пропавшего», — рекомендует Светлана Торгашина.