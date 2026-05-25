Свыше 60 тыс. жителей Марий Эл присоединились к «Активному долголетию»

Участниками программы «Активное долголетие» стали более 60 тысяч пожилых жителей Марий Эл. Инициатива реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики.
В частности, 39 тысяч человек серебряного возраста регулярно занимаются физкультурой и спортом — от скандинавской ходьбы и йоги до групп здоровья и адаптивной физкультуры. В то же время 17,8 тыс. участников выбрали творческий путь — они посещают мастер-классы, вокальные студии, художественные кружки и культурно-досуговые мероприятия.
Также почти 2,5 тыс. человек повышают квалификацию и осваивают новые навыки. Например, они изучают основы компьютерной и финансовой грамотности.
Еще 685 активных граждан делятся своим опытом и энергией, участвуя в волонтерском движении. Они помогают сверстникам, наставляют молодежь, участвуют в благоустройстве и социальных акциях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.