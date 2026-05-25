Что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом. Подробности БелТА рассказали в Белгидромете.
Белорусов после 30−31 градуса тепла ждет характерная для мая погода — от +20 до +25 градусов. Но в середине недели прогнозируется от +9 до +21 градуса, что больше характерно для апреля.
«Виновником такого похолодания станет циклон Jule, который расположится на севере Европе и будет поставлять не только полярный воздух, но и, вместе со своими спутниками — атмосферными фронтами, новые порции осадков», — предупреждают синоптики.
Циклон настолько окрепнет, замечают в Белгидромете, что его влияние будет распространяться не только на значительную часть Европейской территории России, но и на значительную толщу атмосферы. Таким образом антициклонам будет крайне сложно сместить его зону влияния.
«В режиме барического сопротивления будет усиливаться ветер, к тому же очень неприятных северных румбов, что создаст дополнительные дискомфортные теплоощущения», — обращают внимание в Белгидромете.
Холодная, дождливая и ветреная погода сохранится в республике до выходных.
Во вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют в Беларуси дожди, грозы, ветер (по западу сильный ветер порывами от 15 до 18 метров в секунду). Температура воздуха ночью окажется от +8 до +14 градусов, а днем — от +15 до +21 градуса, по юго-западной части будет до +25 градусов.
В среду, 27 мая, на большей части Беларуси пройдут дожди, местами вероятны грозы. Ночью и днем пройдут дожди. Синоптики прогнозируют усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В отдельных районах днем ветер усилится до 22 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +7 до +14 градусов, днем — от +11 градусов по северной части и до +21 градуса по юго-западной.
В четверг, 28 мая, характер погоды сильно не изменится — на большей части республики пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью местами, а днем во многих районах усилится ветер. Порывы окажутся от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет от +3 до +9 градусов, днем — от +9 градусов по северо-востоку и до +19 градусов по юго-западу.
В пятницу, 29 мая, на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Днем в отдельных районах усилится ветер — порывы будут от 15 до 18 метров в секунду. В ночное время температура воздуха окажется от +1 до +8 градусов. Днем прогнозируется от +10 градусов по северо-востоку и до +19 градусов по юго-западу.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил, когда похолодает в Беларуси на неделе с 25 по 31 мая: «Похолодает, будут идти дожди, а по утрам — туманы».
