Удовлетворен иск прокуратуры к бывшему начальнику орловского ГИБДД на 275 млн

Из базы данных Rusprofile следует, что все компании, выступившие ответчиками по делу, зарегистрированы в Орловской области. «Автознаком» владеет Владислав (Игоревич) Анцупов, а руководит — Татьяна Анцупова. Эта компания занимается производством изделий из недрагоценных металлов. «Автостандарт-плюс» принадлежит госпоже Анцуповой, компания находится в процессе ликвидации. Она была учреждена для подготовки водителей автотранспортных средств. Ликвидатор — Татьяна Ефанова. «Охотхозяйство Кудиновское» до января 2026 года принадлежало Игорю Анцупову, сейчас же учредителем значится Евгений Ащеркин. Директор — Александр Сафонов. Основной вид деятельности — охота, отстрел, отлов диких животных.