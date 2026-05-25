Бастрыкин обратил внимание на загрязнение реки Рязанки в Богородске

Глава СК России взял на контроль расследование уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с загрязнением реки Рязанки в городе Богородске Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Обращение поступило в онлайн-приемную в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители пожаловались, что в реку длительное время сбрасывались неочищенные канализационные стоки с резки неприятным запахом. Это произошло из-з неисправности инженерных систем.

Как отмечается в сообщении, многократные жалобы граждан в различные инстанции не дали результата, а ситуация уже освещалась в средствах массовой информации. В Следственном управлении СК России по Нижегородской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о проводимой работе по восстановлению прав жителей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.