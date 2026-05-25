Борьба за возвращение скифского золота идет активно — Мурадов

«Мы признательны администрации президента, Министерству культуры РФ за то, что не упускается из поля зрения столь важный вопрос, как борьба за возвращение наших похищенных сокровищ, золотых коллекций, которые в народе называют скифским золотом. Эта работа сейчас в активном режиме ведется», — сказал Мурадов.
Он подчеркнул, что ценности крымских музеев были похищены и на данный момент абсолютно незаконно удерживаются оппонентами России.
Как украли скифское золото из Крыма
Состоящая из почти 2000 тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекцию скифского золота вошли уникальные артефакты, принадлежащие музею-заповеднику «Херсонес Таврический», Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды и Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
В марте 2026 года в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета в связи с невозвращением в Российскую Федерацию скифского золота, страховая оценка которого составляет не менее 117 миллионов рублей.