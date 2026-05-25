Более двух тысяч человек из зоны СВО находятся в ПВР в Ростовской области

Лантратова: более 2 тысяч человек находятся в ПВР в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 2 тысяч человек, вынужденно уехавших из-за зоны боевых действий, находятся в ПВР Ростовской области, четверть из них — дети, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что в Ростове-на-Дону встретилась с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

«Регион одним из первых открыл пункты временного размещения для людей, которые вынуждены были уехать из-за войны. Сейчас здесь работают 23 таких пункта. В них живут больше 2 тысяч человек, четверть из них — дети», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

Федеральный омбудсмен добавила, что рассказала Слюсарю о том, что накануне встречи работала в Старобельске в ЛНР, где вместе с иностранными журналистами посетила учебный корпус колледжа и общежитие, подвергшиеся удару ВСУ.

«Юрий Борисович отметил, что жители Ростовской области разделяют боль жителей Старобельска. Обсудили, как дальше будем вместе помогать людям из Донбасса, участникам СВО и их семьям. Договорились внимательно следить за тем, чтобы у каждого была поддержка», — подчеркнула Лантратова.

