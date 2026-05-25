Нижегородцы смогли первыми посмотреть мультфильм «Кощей. Тайна живой воды»

Премьера анимационного фильма «Кощей. Тайна живой воды» (6+) состоялась в Центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде 22 мая. Жители и гости города смогли увидеть его первыми (премьера в Москве прошла на следующий день, а в широком прокате мультфильм стартует на этой неделе — с 28 мая). Специальный показ посетил корреспондент ИА «Время Н».
«Кощей. Тайна живой воды» — продолжение франшизы про главного антигероя сказочного мира Кощея Бессмертного. Согласно сюжету, спустя триста лет поисков невесты Кощей готовится к свадьбе со своей возлюбленной Варварой. Но за свое счастье ему придется побороться с коварной правительницей Тридевятого царства — Моревной. Чтобы спасти любимую, Кощею предстоит найти доброго молодца Елисея и вместе с Колобком отправиться в опасное путешествие. Во втором фильме зрители услышат актеров, полюбившихся им после первой части — «Кощей. Похититель невест» (6+): Кощея озвучивает Виктор Добронравов, Колобка — Владимир Сычев, Варвару — Екатерина Тарасова, Бабу Ягу — Ирина Савина.
Картину в Нижнем Новгороде представили второй режиссер Сергей Антонов, 3D-аниматор Анна Аникина и художник-сторибордист Анна Горбунова.
По словам режиссера Антонова, работа над продолжением мультфильма стартовала сразу после премьеры первой части. Над картиной в течение нескольких лет трудилась большая команда — около 100 человек. В итоге получилась романтическая и приключенческая комедия с элементами роуд-муви, где нет однозначных злодеев.
«Создавать эту невероятно увлекательную историю с харизматичными персонажами, за судьбой которых интересно следить, было одно удовольствие, — поделился режиссер. — Рекомендую перед просмотром сиквела освежить в памяти первую часть, чтобы проследить за развитием образа Кощея, который уже не выглядит классическим антигероем. Впрочем, это скорее собирательный образ — подобную трансформацию можно показать на примере любого сказочного персонажа», — отметил Сергей Антонов.
Уникальность проекта «Кощей. Тайна живой воды» заключается еще и в том, что в создании мультфильма принимала участие киностудия «КиноАтис» из города Саров.
«Это команда, с которой мы работали над такими фильмами, как “Белка и Стрелка” (6+) и “Необыкновенное путешествие Серафимы” (6+). Нижегородцы должны гордиться такими талантливыми кадрами, которые создали фильм и представили его здесь, в Нижнем Новгороде», — подчеркнул режиссер Антонов.
Во втором фильме создатели пошли на интересный шаг: для проработки сложных визуальных сцен они задействовали искусственный интеллект.
Мультфильм «Кощей. Тайна живой воды» адресован как детской, так и взрослой аудитории. Кстати, уже анонсирована третья часть франшизы. Над ней будет работать та же команда.
Перед показом юных нижегородцев ждал розыгрыш призов.
«Здорово, что подобные события проходят в нижегородском “Рекорде” в конце учебного года и в преддверии Дня защиты детей. Я давно сотрудничаю с Ассоциацией многодетных семей, поэтому с радостью помогла организовать для некоторых ребят визит в центр культуры. Их неподдельный восторг стал для меня лучшей наградой! Формат мероприятия оказался по-настоящему семейным: многие пришли вместе с родителями — и каждый смог зарядиться положительными эмоциями», — сказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода Светлана Досаева.
Дополнительные показы анимационного фильма «Кощей. Тайна живой воды» пройдут в ЦК «Рекорд» 2, 4 и 5 июня.
