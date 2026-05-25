Жительница Красноярска несколько дней ходила со швейной иглой в стопе

Жительница краевого центра несколько дней терпела неприятные ощущения в стопе, прежде, чем обратилась к врачам. Вердикт шокировал: в ноге застрял фрагмент швейной иглы.
Как сообщают «Борус. Люди», красноярка, ходя по дому босиком, наступила на что-то колкое, но решив, что это крошка, достала мешающий кусочек и продолжила жить активной жизнью. Пока часть иглы оставалась в стопе, женщина посетила бокс и совершила прогулку по длинной лестнице.
В медучреждение она обратилась спустя несколько дней с отёком. После рентгена стало ясно, что мешало красноярке. Жительнице города провели операцию, после которой женщину выписали в удовлетворительном состоянии.