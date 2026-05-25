О продуктах без химии, субсидиях и проблемах сбыта

Регионом-лидером по числу сертифицированных производителей органической продукции не первый год считается Воронежская область, где насчитывается 21 компания, специализирующаяся на экологически чистых продуктах.
Развивается органическое земледелие и в других регионах Черноземья. Однако найти такой ассортимент в продаже проблематично. Почему, разбирался наш корреспондент.
От овощей до мяса.
С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон об органическом сельском хозяйстве. В нём закрепили понятие «органическое», прописали требования к производству, хранению, маркировке и реализации. Органическими принято считать продукты, при выращивании которых не использовали минеральные удобрения, синтетические пестициды, гербициды и прочую «химию».
В реестре Минсельхоза числятся 373 вида продукции, которую по действующим сертификатам производят воронежские производители. В их числе кукуруза, пшеница, гречиха, лён, люцерна, бобовые и овощные культуры — огурцы, томаты, баклажаны, капуста, болгарский перец, картофель, тыква и пр. На грядках выращивают органическую клубнику, в садах зреют «чистые» яблоки, вишня, слива, малина, голубика, арония. Есть в регионе и производители органической молочной продукции — одних только видов сыра из коровьего и козьего молока сертифицировано несколько десятков! Не так давно здесь начали производить органическое мясо.
Развивается и переработка. В Лискинском районе, например, выпускают ягодную пастилу и растительное масло, сушат травы и болгарский перец, готовят аджику и майонез. В Бутурлиновском районе выращивают органическую тыкву, из которой производят тыквенные чипсы. Под Калачом, помимо органического мяса, выпускают целую линейку изделий из него — от фрикаделек до колбас. В Воронеже пекут хлеб из органической муки.
По данным Роскачества, второе место в России по числу органик-производителей занимает Белгородская область — у неё 17 производителей. Они производят землянику, перец, томаты, ежевику, малину, яблоки, спаржу, хлеб, зерновые и технические культуры, соевые бобы, полбу, клубнику.
В правительстве региона отметили хозяйство Сергея Костюкова из Прохоровского района, который стал первым в России сертифицированным производителем органической спаржи, а компания из Старооскольского района стала вторым в стране сертифицированным производителем органического хлеба.
Кроме того, тут действует Центр компетенций развития органической и «зелёной» продукции, который помогает местным производителям пройти сертификацию. В 2024 году Белгородская область была названа победителем конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции в номинации «Регион — лидер по поддержке органического производства». Она первой в России внедрила возмещение затрат на приобретение органических семян и посадочного материала, также там оказывают поддержку в сертификации и приобретение необходимых материалов.
Чем отличились?
В 2025 году на Орловщине статус органического производителя подтвердили две организации, производящие органическую муку и крупу, озимую рожь и пшеницу, горчицу, гречиху, овёс, крупу, муку и органические хлопья.
Один из тамбовских производителей органической продукции специализируется на производстве цельнозерновой муки жернового помола, выпуская пшеничную, рисовую, кукурузную, ржаную, полбяную и овсяную хлебопекарную муку.
Предприятие Эдуарда Дорофеева изготавливает органические мясные полуфабрикаты — пельмени, манты, хинкали, чебуреки, котлеты, фрикадельки. В сентябре 2025 года в Единый госреестр производителей «органики» России было включено КФХ Вячеслава Василюка из Токаревского муниципального округа. Хозяйство получило первый в регионе органический сертификат в области растениеводства. В список продукции входят пшеница, пшеница спельта, подсолнечник, соя.
В Липецкой области выращивают органические яблоки сортов «Имрус» и «Либерти». Под них в Лебедянском районе выделено около 90 га. Органические яблоки также получают в Долгоруковском районе, продукция которого идёт в том числе на производство детского питания. Кроме того, Липецкая область считается флагманом по производству и переработке органического топинамбура — в Данковском районе работает завод по его переработке.
Курская область не фигурирует в федеральном рейтинге по производству органической продукции за 2025 год. Но в регионе работает крупный агрохолдинг, который успешно прошёл независимую экологическую сертификацию, что дало ему право в течение 2026 года сопровождать свою продукцию — различные полуфабрикаты, мясные изделия — официальным знаком экологического соответствия.
Крутятся, как могут.
Как сообщают в Роскачестве, количество производителей органической продукции в России за 2025 год увеличилось на 11% — до 261 организации. Всего в списке органических регионов сейчас 57 субъектов. И это несмотря на все сложности, ведь органическая сертификация — не формальность. Специалисты проверяют всё: историю полей, семена, технологию обработки почвы, методы борьбы с вредителями, логистику и документацию.
Казалось бы, выращенная под строгим контролем «чистая» продукция должна пользоваться большим спросом, однако некоторые фермеры сокращают площади под органическое земледелие. Так, по данным воронежского Минсельхоза, за три года площадь угодий, на которых выращивают органическую продукцию, сократилась в регионе с 12 до 7,3 тыс. га. Среди проблем, препятствующих развитию, производители называют трудоёмкий процесс производства, слаборазвитую переработку, низкую покупательную способность населения и сложный рынок сбыта. Сетевые магазины «органику» не берут. При этом, несмотря на госсубсидии, производство обходится «в копеечку».
Так, с 2022 года воронежским органик-производителям было предоставлено 203 млн рублей субсидий, на 2026 год выделено 80 млн. Но, по факту, этого недостаточно. Производители крутятся, как могут. Например, фермер Сергей Мирошников из Калачеевского района недавно открыл в Воронеже магазин. В ассортименте крупы, подсолнечное и тыквенное масло, мясо. В дальнейшем не исключена продажа товаров других производителей «органики». Инвестиции в проект составили около 2 млн руб. Когда он окупится — большой вопрос.
Многое не отработано.
Исполнительный директор ассоциации органического земледелия Воронежской области Сергей Головацкий:
"Самая главная наша беда — неграмотность людей при выборе продуктов, безучастность к своему здоровью. Они думают, что если продукты продают в магазинах, то с ними всё в порядке. Но это не так. Лично я был шокирован последними данными Роспотребнадзора, когда в определённых продуктах выявили превышение содержания пестицидов в 14 раз! Это катастрофа, нас просто, мягко говоря, травят. При этом самое главное в органической продукции — это то, что она выращена на земле, которая сертифицирована, без использования пестицидов и нитратов.
Отмечу, что хотя Воронежская область пять лет подряд занимает первое место по объёму производства и по количеству участников в сфере органического производства, эта сфера у нас находится в стадии развития — ещё много моментов не отработано. Например, сетевые магазины продолжают пренебрегать органической продукцией. В Воронеже работают два специализированных магазина и две розничные точки на рынках. И это, действительно, ничтожно мало для такого быстро растущего города как Воронеж".
Высшая математика.
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Владимир Шевченко:
"Помню, конец 70-х. Я в очередной поездке в г. Дижон (Франция). Спускаемся от гостиницы недалеко от Эйфелевой башни, видим: продают фрукты и овощи. В одной корзиночке 7−8 огурчиков с пупырышками по 3,7 франка за кило, а рядом такая же беленькая корзиночка с точно такими же огурчиками — за 7 франков. Как выяснилось, овощи, что стоили подороже, были выращены без химии.
В Европе органическим земледелием начали заниматься почти сразу после Второй мировой войны. И хотя была предоставлена большая государственная поддержка, лишь 0,5−1% всех фермеров выбрали органическое хозяйство. Так и у нас. Чтобы войти в эту кампанию, нужно 3−4 года проверять землю на отсутствие в ней гербицидов и других химических средств. К тому же, если их не использовать, урожай заметно снижается. Поэтому и цена на «органику» обычно в два раза выше, чем на обычную продукцию. А у нас бедное население, далеко не каждый может себе позволить покупать продукты по высокой цене.
Когда народ станет побогаче, может, и спрос появится. Так что говорить о больших перспективах «органики» пока не приходится. И главный тормоз в развитии этого направления — подготовка кадров. Если обычное земледелие я сравниваю с арифметикой, то органическое — это высшая математика".
Самые распространённые виды органической продукции.
Зерновые культуры — более 30%;
овощная продукция — 18,3%;
животноводческая продукция — 16,1%;
корма для животных — 14,7%;
алкогольная и молочная продукция — по 13,2%.
По данным Роскачества.