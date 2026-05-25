Суд обязал осужденного бизнесмена предоставить доступ к имуществу

В августе прошлого года господин Неясов был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет, в особо крупном размере). Общий размер сокрытого имущества составил 120 млн руб. Приговором Соликамского горсуда ему было назначено наказание в виде лишения свободы условно на два года с лишением на год права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. На имущество фигуранта был наложен арест.