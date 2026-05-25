Более тысячи школьников посетили экскурсии на Ж/Д в Нижнем Новгороде

С начала 2026 года специалисты Горьковской магистрали провели 36 тематических экскурсий для учащихся средних учебных заведений. Проектом ранней профориентации и промышленного туризма уже воспользовались 1 022 школьника из 36 образовательных учреждений Нижегородской, Кировской областей и Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
В ходе познавательных поездок ребята смогли самостоятельно сформировать свои экскурсионные маршруты. Наибольший интерес у школьников вызвали площадки Горьковского учебного центра профессиональных квалификаций и локомотивного депо Горький-Сортировочный. На этих объектах ГЖД подросткам разрешили детально изучить устройство современных электровозов, а также примерить на себя роль машиниста поезда или его помощника. На специализированных тренажерах под руководством инструкторов дети совершили виртуальные поездки и поучились оперативно выходить из экстремальных ситуаций на путях.
Подобный интерактивный формат позволяет не только повысить престиж транспортных профессий, но и наглядно обучить молодое поколение правилам безопасного поведения на железной дороге. Сейчас экскурсии для организованных групп до 35 человек доступны во многих крупных городах, включая Нижний Новгород, Казань, Киров, Владимир и Муром. Узнать подробную информацию и записаться на маршруты можно по телефонам: +7 (831) 248−88−47, +7 (831) 248−83−60.
