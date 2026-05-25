Более тысячи школьников посетили экскурсии на Ж/Д в Нижнем Новгороде

В ходе познавательных поездок ребята смогли самостоятельно сформировать свои экскурсионные маршруты. Наибольший интерес у школьников вызвали площадки Горьковского учебного центра профессиональных квалификаций и локомотивного депо Горький-Сортировочный. На этих объектах ГЖД подросткам разрешили детально изучить устройство современных электровозов, а также примерить на себя роль машиниста поезда или его помощника. На специализированных тренажерах под руководством инструкторов дети совершили виртуальные поездки и поучились оперативно выходить из экстремальных ситуаций на путях.