В Красноярске на развязке в Тихих зорях установили дополнительный светофор

В Красноярске на развязке в Тихих Зорях смонтировали дополнительный светофор, он будет управлять потоком автомобилей, выезжающих со стороны Пашенного. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Сергей Верещагин.
Оборудование уже установлено, сейчас его подключают. Запуск светофора запланирован на текущей неделе. Утром он будет работать в автоматическом режиме, а в остальное время — по кнопке вызова для пешеходов.
Решение об установке светофора в администрации приняли совместно с местными жителями, чтобы улучшить дорожную ситуацию при выезде с улицы Лесников на транспортное кольцо. Напомним, ранее для этих же целей с Николаевского моста в сторону Октябрьского района убрали выделенную полосу.
«Светофорное регулирование, по предварительным подсчетам, может помочь сократить затор ещё примерно на 20%», — пояснил мэр.
Сергей Верещагин поручил специалистам продолжить оперативный мониторинг развязки и при необходимости корректировать режим работы установленного светофора.
